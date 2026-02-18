الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه!
18 February 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض لعدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان.
وزوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار.
10 :57
التحكم المروري: تجمُّع لعدد من المحتجين على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال من دون أي قطع للطريق وحركة المرور كثيفة والعمل جارٍ على تسهيل السير
10 :54
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا... تتمة
10 :52
بسبب زيادة التعرفة... هذا ما حصل بين سائق "فان" وركاب! تتمة
10 :41
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على الكوكودي باتجاه أنفاق المطار بسبب أشغال في المحلة
10 :38
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل! (CNN) تتمة
10 :14
في قرنايل - قضاء بعبدا.. هزة أرضيّة! تتمة
