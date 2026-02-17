Tayyar Article
فريد البستاني ممثّلًا الرؤساء الثلاثة في احتفال اليوم الوطني لجمهورية صربيا في بيروت
17 February 2026
2 secs ago
source: tayyar.org
شارك النائب الدكتور فريد البستاني، ممثّلًا فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في حفل استقبال رسمي أُقيم في فندق Al Habtoor Grand Hotel في بيروت، لمناسبة اليوم الوطني لـجمهورية صربيا، بدعوة من سفارة صربيا في لبنان.
وأقام الحفل سعادة سفير صربيا لدى لبنان السيد ميلان تروجانوفيتش وعقيلته جويس أيوب تروجانوفيتش، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والعامة اللبنانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى أفراد الجالية الصربية في لبنان.
وسادت المناسبة أجواء احتفالية مميّزة، حيث جرى تبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية، وعُرض فيلم وثائقي يسلّط الضوء على التراث الصربي العريق وتاريخه الثقافي.
وأعرب البستاني باسم الرؤساء الثلاثة عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميّزة بين لبنان وصربيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومتمنيًا لجمهورية صربيا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.
-
