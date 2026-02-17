كتب النائب سليم عون عبر "أكس":

مطلوب من حكومتنا العليّة التراجع فورًا عن قرارها المتهوّر واللامسؤول بفرض ضريبة على صفيحة البنزين وبرفع نسبة الـTVA.

دخيلكن، منترجّاكن، رجّعونا لضريبة الـWhatsApp أرحم، بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”.