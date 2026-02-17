" خطوة مجنونة"..الحزب يدين !
17 February 2026
58 mins ago
source: tayyar.org
بيان صادر عن العلاقات العربية والدولية في حزب الله حول الحصار الأميركي على كوبا:
تُدين العلاقات العربية والدولية في حزب الله بشدّة الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا وقيام واشنطن بقطع النفط الفنزويلي عنها، الأمر الذي ينذر بمضاعفاتٍ خطيرةٍ تهدد بإيقاف العجلة الاقتصادية في البلاد وتؤدي إلى تعطل الخدمات الحيوية للمواطنين.
ان ما أقدم عليه الرئيس الأميركي هو خطوة مجنونة في سياق الخطوات التي ينفذها ضد العديد من الدول والشعوب الرافضة للتبعية والاستسلام.
إننا إذ نعرب عن تضامننا مع الشعب الكوبي الصامد في مواجهة الغطرسة الأميركية وحقه الإنساني في الاستفادة من الموارد الطبيعية، ندعو الدول الحرة في العالم إلى التكاتف و الوقوف صفًا واحدًا بوجه أمريكا الظالمة ومنعها من الاستفراد بدول وشعوب العالم الحرة.
