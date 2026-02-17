عُلِم أن جهة سياسية فاعلة تسعى الى إعلان مرشحين من خارج الصندوق عن المقاعد الأرثوذكسية بهدف استعادة حق الطائفة في اختيار ممثليها بعيداً عن رؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف التقليدية. ومن بين الأسماء المرشحين أحد المحللين السياسيين عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة طرابلس، في مواجهة مرشح حزب القوات اللبنانية.