living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الثبات: أعضاء في "الكونغرس" يفتحون النار على الجولاني... و"قيصر الساحل" في طور الولادة؟

15
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

أبدى بعض أعضاء الكونغرس الأميركي في جلسةٍ متعلقةٍ بشأن "مستقبل سورية"، في الأيام الفائتة، ريبتهم مما آلت إليه الأوضاع فيها، خصوصاً بعد إطلاق عددٍ كبيرٍ من تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، ونقل بعضهم الآخر إلى العراق، في الآونة الأخيرة.

 

وفي هذا الصدد، حذّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وعضو الحزب الجمهوري براين ماست، من خطر إطلاق سبعة آلاف عنصرٍ من "داعش"، في مختلف أنحاء سورية، ونقل بعضهم الآخر إلى العراق، كذلك عبّر عن قلقه من وجود آلاف المسلحين التكفيريين الأجانب المدعومين من تركيا ضمن قوات "سلطة دمشق الراهنة"، وقال: "هذا غير مقبول، وليس لدى "الرئيس" أحمد الشرع، شيك على بياض".

 

كما استهجن ما تعرض له أبناء الساحل والجنوب في سورية، من مجازرٍ واضطهادٍ على يد أتباع "السلطة" المذكورة،  هذا على سبيل المثال لا الحصر. هنا، تعتبر مصادر سياسية سورية أن "انتقاد بعض أعضاء الكونغرس "للسلطة السورية" و"رئيسها" أو اي سلطةٍ في العالم، أمر روتيني، ويحدث عادةً، ولكن ما يثير التساؤل، هو اهتمام بعض وسائل الإعلام العالمية بنقل هذه الانتقادات ونشرها وتوزيعها، وكأنها بمثابة إنذارٍ "للسلطة" في دمشق"، على حد قول المصادر.

 

وفي الوقت عينه، تلفت إلى "أن الولايات المتحدة، سحبت قواتها من قاعدة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني، وسلمتها إلى "القوات الحكومية السورية، وكانت مهمة هذه القاعدة مراقبة تحركات عناصر "داعش" في هذه الدول الثلاثة، وهذا الأمر يعكس ثقة الإدارة الأميركية، بـ"القيادة" السورية"، وأنها شريكة في عملية مكافحة الإرهاب، تختم المصادر. ولكن في الوقت عينه تكشف معلوماتٍ موثوقةٍ أن "لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، فتحت النار على "السلطة" الراهنة في دمشق، في جلسةٍ عقدت في الأيام الفائتة، وأن جزءًا كبيرًا من الإدارة الأميركية، لايزال ينظر إلى "السلطة" المذكورة على أنها جزء لا يتجزأ من تنظيم "القاعدة"، وهذا ما تجلى بوضوح بشهادات أعضاء الكونغرس المذكورة أعلاه، على سبيل المثال".

 

وتكشف أيضًا أن "بعض أعضاء المجلس النيابي الأميركي، من بينهم براين ماست وسواه، والسياسي الأميركي جون فلوبي، أقرّوا بارتكاب "السلطة" التابعة لأبي محمد الجولاني، المجازر في حق أبناء الساحل والجنوب". وتؤكد المعلومات عينها أن "شهود عيان على مجازر الساحل، سيدلون بشهادتهم أمام لجانٍ مختصةٍ في الكونغرس الأميركي، في وقتٍ قريبٍ، وستكون هذه الشهادات مدعومةً بصوّرٍ ووثائقٍ وتسجيلاتٍ، تثبت تورط هذه "السلطة بالمجازر المذكورة، وهذا ما يؤسس إلى استصدار قانون "قيصر الساحل السوري" لمعاقبة "سلطة الجولاني" لاحقًا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout