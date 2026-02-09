الجيش الإسرائيليّ يكشف هويّة المستهدف في غارة يانوح

A + A -

قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنّه "اغتال في منطقة يانوح في جنوب لبنان، أحمد علي سلامي أحد مسؤولي المدفعية في "حزب الله".وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّ "سلامي كان يدفع خلال الحرب بأعمال اطلاق قذائف صاروخية عديدة ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ وإسرائيل. وكان المذكور يعمل مؤخرًا على إعادة اعمار منظومة المدفعية في "حزب الله" من داخل التجمعات السكانية اللبنانية".وأضاف: "لقد وردت تقارير ان الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل عدد من السكان غير المتورطين حيث وقبل الغارة تم اتخاذ إجراءات بهدف تقليل احتمال إصابة المدنيين الأبرياء، ومنها استخدام أسلحة الدقة العالية والاستطلاع الجوي. يعبّر الجيش الإسرائيلي عن أسفه لأي مساس بغير المتورطين ويبذل قصارى جهوده لتقليل احتمالات إصابتهم. يتم التحقيق في الحادث".