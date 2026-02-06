عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 شباط 2026

A + A -

الأخبار: سلام يتفقد الركام... دون الأهالي!

مفاوضات مسقط: الحرب مؤجلة





النهار: ترقّبٌ ثقيلٌ في لبنان لتداعيات جولة عُمان... سلام على الحدود السبت قُبيل "المرحلة الثانية"







الديار: «حبس أنفاس» بانتظار نتائج التفاوض الأميركي - الإيراني اليوم

ترقب لعودة هيكل ومشهد لبناني ينتظر الخلاصات

تحذيرات ونصائح فرنسية... وأسئلة حول المفاوضات»الثلاثية»













الجمهورية: مفاوضات مسقط تنطلق اليوم

هل تنجح الدبلوماسية بين أميركا وإيران؟

اللواء: تصعيد إسرائيلي يسبق جولة سلام في الجنوب.. وتحضيرات لزيارة عون إلى واشنطن

محادثات موسَّعة لبارو في بيروت اليوم.. وغراهام يهاجم قائد الجيش













البناء: العيون شاخصة نحو مسقط ومفاوضات أميركا وإيران حيث يتقرر مصير المنطقة | قلق إسرائيلي من استبعاد الملف الصاروخي ورسم خط أحمر لمنع أي اتفاق نووي | هيكل دافع عن لبنان وغراهام هاجم ممثلا الاحتلال فانتهى الاجتماع بدقيقة ونصف

















نداء الوطن: الترقب الثقيل: "حزب الله" حجر عثرة على طريق الدعم الدولي

توقيع نقل المحكومين بين لبنان وسوريا

















المدن: 3 ملفات في مفاوضات عُمان : النفوذ الإقليمي والصواريخ والنووي



















?l'orient le jour: Monopole des armes au Liban : le Congrès américain inaugure-t-il une ère de fermeté















عناوين بعض الصحف العربية







الأنباء الكويتية: ذكريات السادس من فبراير في التاريخ اللبناني الحديث

مخاوف على خطة انتشار الجيش من التجاذبات السياسية













الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط وسط «خطوط حمراء»

وزير الخزانة الأميركي يتحدث عن نهاية وشيكة للنظام الإيراني... شمخاني يترأس أعلى هيئة دفاعية و«الحرس الثوري» ينشر صواريخ متقدمة