عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 شباط 2026

الأخبار: سلام يتفقد الركام... دون الأهالي!
مفاوضات مسقط: الحرب مؤجلة
النهار: ترقّبٌ ثقيلٌ في لبنان لتداعيات جولة عُمان... سلام على الحدود السبت قُبيل "المرحلة الثانية"
الديار: «حبس أنفاس» بانتظار نتائج التفاوض الأميركي - الإيراني اليوم
ترقب لعودة هيكل ومشهد لبناني ينتظر الخلاصات
تحذيرات ونصائح فرنسية... وأسئلة حول المفاوضات»الثلاثية»
الجمهورية: مفاوضات مسقط تنطلق اليوم
هل تنجح الدبلوماسية بين أميركا وإيران؟
اللواء: تصعيد إسرائيلي يسبق جولة سلام في الجنوب.. وتحضيرات لزيارة عون إلى واشنطن
محادثات موسَّعة لبارو في بيروت اليوم.. وغراهام يهاجم قائد الجيش
البناء: العيون شاخصة نحو مسقط ومفاوضات أميركا وإيران حيث يتقرر مصير المنطقة | قلق إسرائيلي من استبعاد الملف الصاروخي ورسم خط أحمر لمنع أي اتفاق نووي | هيكل دافع عن لبنان وغراهام هاجم ممثلا الاحتلال فانتهى الاجتماع بدقيقة ونصف
نداء الوطن: الترقب الثقيل: "حزب الله" حجر عثرة على طريق الدعم الدولي
توقيع نقل المحكومين بين لبنان وسوريا
المدن: 3 ملفات في مفاوضات عُمان : النفوذ الإقليمي والصواريخ والنووي
?l'orient le jour: Monopole des armes au Liban : le Congrès américain inaugure-t-il une ère de fermeté
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: ذكريات السادس من فبراير في التاريخ اللبناني الحديث
مخاوف على خطة انتشار الجيش من التجاذبات السياسية
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط وسط «خطوط حمراء»
وزير الخزانة الأميركي يتحدث عن نهاية وشيكة للنظام الإيراني... شمخاني يترأس أعلى هيئة دفاعية و«الحرس الثوري» ينشر صواريخ متقدمة