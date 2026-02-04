بشأن قضيّة "أبو عمر"... هذا ما جرى اليوم!

A + A -

تابعت قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان تحقيقاتها في ملف الابتزاز المالي وانتحال صفة امير سعودي، فأعادت استجواب الموقوف الشيخ خلدون عريمط في حضور وكيله المحامي صخر الهاشم.



واستمعت عثمان أيضا إلى افادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والى الوزير السابق محمد شقير كشاهدين في القضية، كما تقدم المحامي يوسف زعيتر بطلب لتخلية سبيل موكله الموقوف مصطفى الحسيان الذي انتحل صفة الأمير السعودي المزعوم "ابو عمر"، واحيل الطلب على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار بقبول الطلب او رفضهه.