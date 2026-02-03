living cost indicators
الأنباء الكويتية: موعد وصول الرئيس الحريري إلى بيروت؟

الأنباء الكويتية: مع بدء العد العكسي لإحياء الذكرى، بدأت التكهنات بشأن موعد وصول الرئيس الحريري إلى بيروت للمشاركة في إحياء الذكرى وإلقاء خطاب في المناسبة. وفي هذا الإطار. قال مصدر رسمي في تيار المستقبل لـ «الأنباء» إن «موعد الوصول خاضع للاعتبارات الأمنية، ولا يمكن بالتالي إعطاء جواب دقيق، لكن في العادة يأتي قبل يوم أو يومين أو 3 أيام».

 

وعما ذكره البعض عن إعداد الرئيس الحريري خطاب المناسبة مع فريق لصيق به، أوضح المصدر أن «الرئيس الحريري منكب هو وفريقه على إعداد هذا الخطاب الذي سيحاكي كل المتغيرات والتطورات في لبنان والمنطقة ويقدم أجوبة عن أسئلة كبيرة وكثيرة لدى جمهور «المستقبل» وجميع اللبنانيين، لا سيما على أبواب الانتخابات النيابية وموقف «المستقبل» منها».


وأضاف: «قبل تاريخ 14 فبراير، سيكون كل ما يقال عن مشاركة تيار المستقبل من عدمها في الانتخابات مجرد تكهنات واجتهادات لا تعني التيار ولا الرئيس الحريري».

الأنباء
