عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: الموازنة تستدرج جلسات الحسم الانتخابي والمالي... موعد أميركي لقائد الجيش مع ملفات السلاح

تتنامى المعطيات التي تتحدث عن تسرّب اقتراحات جديدة حول ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ضمن إطار مختلف عن إطار لجنة "الميكانيزم"











الأخبار: الـ«ميكانيزم» للتعاون الاقتصادي... فقط!

عون يتعهد بنزع ببدء نزع السلاح شمال الليطاني

معركة الشرق السوري: "داعش" رابح أولًا؟













اللواء: عون لن يتراجع عن حصرية السلاح.. والميكانيزم إلى الشهر المقبل

التأجيل التقني للإنتخابات لن يتجاوز 3 أشهر.. وشبه انتفاضة لأهالي انفجار المرفأ بوجه تعيين قزي















البناء: تصعيد أوروبي بوجه ترامب… ألمانيا: تجاوز الخط الأحمر والردّ من النوع ذاته | البيت الأبيض يضمّ تركيا وقطر إلى مجلس غزة… ونتنياهو للكنيست: خط أحمر | انفجار اتفاق برّاك حول شرق الفرات… وقسد تدعو للنفير الكردي… وداعش حرة













الجمهورية: إقرار الموازنة قبل آخر الشهر

الإنتخابات النيابية إلى التأجيل التقني













الديار: مصير مجهول «للميكانيزم» والقائد الى واشنطن بـ3 ملفات

«كرة ثلج» تعيين القزي تتدحرج...

تمنيات سعودية «للتيار» بعدم التحالف مع حزب الله!













نداء الوطن: كواليس ما قبل وبعد اتفاق الشرع-عبدي.. وانهياره















المدن: الرياض لبيروت: حصر السلاح مفتاحُ عبور الصادرات

















l'orient le jour: En Syrie, le mythe des forces kurdes s’est effondré

















عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: «قسد» تعلن «النفير العام»... والشرع لـ«حسم ملف الحسكة بالقوة»

دمشق وواشنطن تشددان على ضرورة «ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية»













الأنباء الكويتية: إحباط تعيينات المحاصصة لا يلغي اعتراض أهالي ضحايا المرفأ

