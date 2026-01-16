living cost indicators
أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت: لا لتعيين غراسيا القزي!

16
JANUARY
2026
صدر عن أهالي مرفأ بيروت البيان التالي:

"يُدين تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت بأشد عبارات الغضب والاستنكار قرار مجلس الوزراء تعيين السيدة غراسيا القزي، المدعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، مديرةً عامةً للجمارك,خاصة وأن هذا التعيين يندرج ضمن الفئة الأولى تحت ذريعة «قرينة البراءة» وعدم صدور الحكم بعد.

إن هذا التبرير يسقط أخلاقيًا و وطنيا لا سيما أنه لم يُعتمد مع مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها جرى وضعهم بالتصرف للسبب عينه، ما يكشف استنسابية فاضحة وازدواجية معايير صارخة لا يمكن القبول بها.

إن هذا التعيين يُشكّل إهانة مباشرة لدماء الشهداء ولمعاناة الجرحى والمتضررين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر أهالي الضحايا، ويؤكد مرة جديدة أن ملف المرفأ ما زال يُدار بمنطق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة.

وعليه، نطالب بإلغاء هذا التعيين فورًا، واعتماد معيار واحد على جميع المدعى عليهم دون استثناء، ونحذّر من أن الاستمرار في هذا النهج يكرّس سقوط ما تبقى من ثقة بالدولة ومؤسساتها.

دماء شهدائنا ليست وجهة نظر، والعدالة ليست انتقائية".

{{article.title}}
