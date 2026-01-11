عناوين الصحف ليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026

A+
النهار: أسابيع مفصلية من الانتظار... والضربة الكبيرة عالقة؟
هذه التطورات أملت على ما يبدو تريث إسرائيل نفسها في ترجمة تهديداتها في لبنان.
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا
ضمن عملية بدأت في 19 ديسمبر بتوجيه من الرئيس ترمب
الأنباء الكويتية: تريث القيادة في الانتقال إلى خطة شمال النهر ومصدر رسمي: معطيات رئاسية تستبعد حرباً موسّعة
الديار: شمال الليطاني في الثلاجة ونتنياهو يُحضّر لضربات عسكرية في «مناطق الممانعة»
تريث وتحفظ في واشنطن... أسبوعان حاسمان أمام بيروت
سعيد يرسم حدود العلاقة مع الحكومة... فهل تتجاوب الأطراف المانحة؟
المدن: من سوريا إلى إيران: التغيير من دون تقسيم