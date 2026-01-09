عراقجي: مسائل حزب الله في لبنان يجب أن تحل في لبنان ولا يمكننا اتخاذ القرار بالنيابة عن الحزب

A + A -

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة "المنار"، أنّ "الأوضاع في إيران في المجمل جيدة، وهناك مشكلات نتيجة العقوبات ونقاط الضعف الاقتصادية"، موضحًا أنّ "تعبير الناس عن شكواهم أمر يحصل في إيران، لكن هناك عناصر تقوم بأعمال شغب، وهذا تحرّك يجب التفكير فيه".

وقال إنّ "مسؤولي النظام الصهيوني يدّعون أن عناصر الموساد لهم دور في المظاهرات. هم أنفسهم يقولون ذلك".

وأضاف عراقجي: "بعد حرب الـ12 يومًا (مع إسرائيل) أعيد بناء قدراتنا المسلحة بمقدار كبير جدًا، ونحن الآن في وضع أفضل بكثير من ذي قبل الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "لم تلحق أضرار كبيرة بقدراتنا الصاروخية، ووضعنا الدفاعي والعسكري أفضل من الماضي".

وأوضح أنّ "استمرار جاهزية قواتنا هو العامل الذي يجعل الأميركيين والإسرائيليين لا يكررون الحرب مجددًا".

ولفت عراقجي إلى أنّ "حزب الله استطاع القتال لمدة 66 يومًا رغم الضربات التي تلقّاها، وأجبر العدو على وقف إطلاق النار".

وقال: "نحن جاهزون للتحرك نحو اتفاق عادل ومشرف، لكننا لم نقتنع بأن أميركا لديها الجاهزية لمثل هذه المنهجية"، مؤكدًا "أننا لا نتفاوض بشأن مسألة الصواريخ وشؤون المنطقة"، وأنّه "لا يمكن فرض نتيجة المفاوضات قبل المفاوضات"، موضحًا أنّ "قدرات إيران النووية لا تزال قائمة، وبرنامجنا النووي سلمي وسيبقى كذلك".

ولفت إلى أنّ "مسائل حزب الله في لبنان يجب أن تُحل في لبنان، ويجب أن تتحدث المجموعات اللبنانية بين بعضها، ونحن لا يمكننا اتخاذ القرار بالنيابة عن حزب الله"، وقال: "ليس لدينا أي تفاوض بشأن المنطقة مع أحد".

وردًا على سؤال حول رسالة العملية العسكرية الأميركية الأخيرة في فنزويلا لإيران، أجاب عراقجي: "كانوا يريدون فعل ما فعلوه في فنزويلا في إيران، وظنّوا أنهم يستطيعون إرغام إيران على الاستسلام، ولم يستطيعوا"، مضيفًا: "أعتقد أنهم جربوا في إيران وفشلوا، ثم ذهبوا إلى فنزويلا".

وحول دول الجوار، أوضح عراقجي: "أننا انتهجنا حسن الجوار، وحكومة إيران أظهرت مقدار الأهمية التي نوليها لجيراننا، وجهدنا لبناء الثقة وإقامة علاقات سليمة".

وذكّر بأنّ "في الوقت الحالي لا توجد علاقة مع سوريا، ولسنا مستعجلين لإقامة علاقات معها".

وقال عراقجي إنّ "الوحدة الوطنية في لبنان لها أهمية كبيرة، ومن المهم جدًا إظهار لبنان كنموذج للتعايش السلمي بين الطوائف"، مشددًا على "أننا نطالب بإنهاء الاحتلال في لبنان".

وصرّح بأنّ "لبنان يتحرك نحو نضوج سياسي أكثر، لكن المشكلات لا تزال كثيرة في هذا البلد".

وردًا على سؤال بشأن مواقف وزير الخارجية يوسف رجي تجاه إيران، قال عراقجي: "اعتبر رجي زميلًا جيدًا، وأعتقد أنّه يجب أن تكون هناك دبلوماسية محترمة بيننا، ونحن لدينا اختلافات كثيرة، لكن هذا سبب الدبلوماسية".

عراقجي ختم بالاشارة الى أنّ "الحكومة اللبنانية أبلغتنا أنه تمت الموافقة على أوراق اعتماد وتعيين محمد رضا شيباني كسفير في لبنان".

وكشف "أننا اتفقنا على تشكيل اللجنة الاقتصادية بين لبنان وإيران، ودراسة سبل توسيع التعاون الاقتصادي".









