سلام: للإبقاء على قوة للأمم المتحدة في الجنوب ومشاركة الدول الأوروبية...

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والوفد المرافق، فور وصولهما إلى لبنان، وعقد معهما اجتماعًا في صالة كبار الزوار في المطار.

وافاد المكتب الاعلامي للرئيس سلام بان" رئيس الحكومة عرض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها، وآخرها إعداد مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إضافة إلى التقدّم الحاصل في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما تناول البحث دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني، وجرى التطرّق إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل".

وشدّد الرئيس سلام على" ضرورة الإبقاء على قوة، ولو مصغّرة، للأمم المتحدة في الجنوب، وعلى أهمية مشاركة الدول الأوروبية فيها".

بدورهما، رحّب المسؤولان الأوروبيان بالإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة اللبنانية، وأشادا "بالعمل الذي تقوم به الحكومة في مختلف المجالات". كما شدّدت فون دير لايين على" ضرورة المضي قدمًا في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان".