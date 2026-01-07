living cost indicators
الأنباء الكويتية: لبنان أمام ساعات حاسمة... يبنى الكثير على ما يتقرر خلالها

الأنباء الكويتية: أرخت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بظلها الثقيل على مسار الوضع اللبناني، وكانت الأعنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل اكثر من سنة، الأمر الذي يضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات جديدة ومخاطر لابد من تداركها، على رغم تراكم الملفات التي تتصدى لها تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، والوضع الضبابي الذي يلف المنطقة سواء من تهديدات أو تطورات محتملة على أكثر من صعيد.

 

وعبر مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» عن خشيته «من ان تكون إسرائيل قد بدأت تنفيذ أجندتها، من دون الأخذ في الاعتبار الضمانات الدولية التي أعطيت للبنان، إلى ضرب المساعي التي تبذل عبر لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، وكذلك إجراءات الحكومة بالسير بالخطوة الثانية لحصرية السلاح شمال الليطاني، والمتوقع ان تكون محور اجتماع الحكومة الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بعد الإطلاع على التقرير الرابع والأخير لقيادة الجيش حول انجاز المهمة جنوب الليطاني».

 

وأضاف المصدر: «اذا كان التصعيد الاسرائيلي متوقعا ضد «حزب الله»، وهو معلن منذ وقت غير قصير، فإن كثافة الغارات تدفع إلى الخشية بالانتقال إلى مرحلة جديدة من العدوان في ظل «غض طرف» دولي عما تقوم به بذريعة عدم تجاوب «حزب الله» مع توجهات الحكومة اللبنانية بشان منطقة شمال الليطاني، واستمراره في إعادة تأهيل البنى التحتية العسكرية التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الموسعة الأخيرة».


واعتبر المصدر ان لبنان أمام ساعات حاسمة، يبنى الكثير على ما يتقرر خلالها، من الاجتماع العسكري للجنة «الميكانيزم»، وإذا ما كان سيطرأ أي تغيير على مهامها المعتادة.

الأنباء
{{article.title}}
