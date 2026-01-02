وزير لبناني يحذر: ما يجري.. يدعو إلى القلق!

A + A -

أطلق نائب رئيس الحكومة طارق متري تحذيراً في منشور على حسابه في إكس اليوم الجمعة وكتب:



"ما يجري تداوله في الإعلام وبين الناس عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو إلى القلق".

كما أضاف قائلاً "لا بد للأجهزة الأمنية اللبنانية أن تتحقق من صحتها وتتخذ التدابير المناسبة.. فهذا واجبها، ويترتب عليها، وعلينا جميعاً أن ندرأ مخاطر القيام بأي أعمال تسيء اإى وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقا منه."

وحث الحكومة "على المزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".