عون يلتقي وفودًا من الأجهزة الأمنية... التاريخ سيشهد أنّكم أنقذتم لبنان

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصره الجمهوري عدداً من وفود الأجهزة الأمنية والإدارية، مهنئاً إياهم على الإنجازات التي حققوها.



فالتقى وفد قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبد الله، مثنياً على دورهم في تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى يعزز نجاح مهمتهم.



كما التقى وفد قيادة الأمن العام برئاسة اللواء حسن شقير، مشيراً إلى أن إنجازاتهم مصدر فخر واعتزاز، ولفت إلى أن الأمن يشكل أساساً لازدهار الاقتصاد.

واستقبل الرئيس عون وفد أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لاوندس، مشيداً بمجهوداتهم في ملاحقة الفساد، والتي أسهمت في تعزيز هيبة الدولة وزيادة إيراداتها.



وفي سياق متصل، استقبل وفد الجمارك برئاسة المدير العام بالإنابة ريمون خوري، وأكد دعم تعزيز المكننة والحداثة لمواكبة التطور التقني، بما يتوافق مع المعايير الجمركية العالمية.



كما التقى الرئيس عون قائد لواء الحرس الجمهوري وضباط اللواء، وقال "انجازكم للمهمات الأمنية بنجاح وأبرزها زيارة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر موضع تقدير ووسام على صدر كل ضابط ورتيب وعسكري".