living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عون يلتقي وفودًا من الأجهزة الأمنية... التاريخ سيشهد أنّكم أنقذتم لبنان

29
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصره الجمهوري عدداً من وفود الأجهزة الأمنية والإدارية، مهنئاً إياهم على الإنجازات التي حققوها.

فالتقى وفد قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبد الله، مثنياً على دورهم في تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى يعزز نجاح مهمتهم.

كما التقى وفد قيادة الأمن العام برئاسة اللواء حسن شقير، مشيراً إلى أن إنجازاتهم مصدر فخر واعتزاز، ولفت إلى أن الأمن يشكل أساساً لازدهار الاقتصاد.

واستقبل الرئيس عون وفد أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لاوندس، مشيداً بمجهوداتهم في ملاحقة الفساد، والتي أسهمت في تعزيز هيبة الدولة وزيادة إيراداتها.

وفي سياق متصل، استقبل وفد الجمارك برئاسة المدير العام بالإنابة ريمون خوري، وأكد دعم تعزيز المكننة والحداثة لمواكبة التطور التقني، بما يتوافق مع المعايير الجمركية العالمية.

كما التقى الرئيس عون قائد لواء الحرس الجمهوري وضباط اللواء، وقال "انجازكم للمهمات الأمنية بنجاح وأبرزها زيارة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر موضع تقدير ووسام على صدر كل ضابط ورتيب وعسكري".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout