تحضّروا: سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة!

A + A -

أفادت صفحة Lebanese daily weather المُتخصصة بالأحوال الجوية ان الخيرات بدأت بالتدفق إلى منطقتنا منذ مساء أمس الجمعة مع هطولات متفرقة وغير شاملة، تركزت بشكل رئيسي في المناطق الشمالية. واشتدت الأمطار مساءً، ورافقها برق ورعد في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرة إلى ان هذه الأمطار ليست سوى مقدّمة للمنخفض الجوي الفعلي الذي يبدأ تأثيره الجدي خلال الساعات المقبلة.

أضافت الصفحة انه اعتبارًا من اليوم السبت تشتد الأمطار تدريجيًا وتتحول إلى غزيرة وغزيرة جدًا، خصوصًا في المناطق الساحلية والمنحدرات، ما يستدعي الحذر من السيول والانجرافات.

عصراً ومساءً، تتكاثف السحب الركامية بشكل ملحوظ، وتغطي كافة المناطق اللبنانية، حيث تشتد غزارة الهطولات وتبلغ ذروتها بين ساعات العصر والمساء الأولى.

صباح الأحد تبدأ حدة الأمطار بالانخفاض لتتحول إلى زخات متفرقة، لكنها قد تبقى غزيرة محليًا في بعض المناطق،و تبدأ الثلوج بالتساقط على المرتفعات العالية خلال الساعات المقبلة.

لاحقًا، ومع تعمق الكتلة القطبية، يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليصل إلى 1400-1500 متر، مع تراكم واضح فوق 1600-1700 متر، خصوصًا فوق حلبات التزلج.

• ليلًا وحتى صباح الاحد قد تنخفض الثلوج إلى حدود 1200-1300 متر، وربما أقل شمالًا لفترات محدودة، بحسب توافر الرطوبة.

ما بعد هذا المنخفض فاستقرار مؤقت في الأجواء حتى ليل الأحد/فجر الإثنين، بعدها يتأثر لبنان بمنخفض جوي جديد عالي الفعالية وسريع الحركة، وأبرد من سابقه، يحمل معه المزيد من الأمطار و الثلوج.

وأشارت الصفحة إلى ان المعطيات الحالية تشير إلى ان منخفضا جويا ماطرا بغزارة سيُرافقنا ليلة رأس السنة مع تساقط الثلوج على الجبال، ما يجعل التنقل صعبًا في بعض المناطق المرتفعة.