مارتين نجم: لو فعلاً صادقين، انتو يلي عارضتوا، كان لازم تكونوا أمام سيناريو من ٢

كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي عبر حسابها على منصة إكس:

لو فعلاً صادقين، انتو يلي عارضتوا، كان لازم تكونوا أمام سيناريو من ٢:

١-يا تقاطعوا الجلسة وما تسمحوا بانعقادها لتطلع بمشروع القانون يلي بيقضي على ما تبقى من أموال المودعين.

٢-يا تلتزموا بالتضامن الوزاري وبلا ما تعملوا كل هالمسرحية الشعبوية وتستخفوا بعقول الناس.

بأي حال، ولنفترض حسن النية، إذا فعلا مش عم تعملوا تهريبة من خلال القانون الفجوة، استكملوا فورا التدقيق الجنائي وصارحوا الناس بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين وارجعوا طمنوهن بالعلم وبالأرقام كيف رح يرجعوا مصرياتهم وعلى اي اساس عم تحطوا سقوف ومهل.

