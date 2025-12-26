living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: وزيرة السياحة: الحركة ناشطة جدا والأشقاء العرب يختارون لبنان لقضاء العيد

26
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: في غمرة المشهد السياحي الملون بالإيجابية في لبنان، سألت «الأنباء» وزيرة السياحة لورا لحود عن تقييمها للحركة السياحية، فقالت إن «الحركة ناشطة جدا من طائرات ممتلئة وحجوزات عالية في الفنادق والمطاعم ونشاط لافت في الأسواق التجارية التي تفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل»، مؤكدة أن «كل ذلك هو مؤشر إيجابي واضح عن وضع البلد، خصوصا أن الحركة شملت مختلف المناطق وتأثيرها مباشر على الاقتصاد برمته».

 

وأضافت لحود: «بالرغم من كل الصعوبات والتحديات، لايزال اللبنانيون المغتربون والسياح من الأشقاء العرب يختارون لبنان لقضاء العيد، وهذا أمر أساسي نحتاجه في المسار الذي اختاره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة مجتمعة برئاسة د. نواف سلام لبناء الثقة من جديد بلبنان شيئا فشيئا».


وعن مواكبة وزارة السياحة لهذه الحركة الناشطة، قالت لحود: «الوزارة في تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص لضمان أفضل تجربة لزوار البلد في هذه الفترة، وهي تعمل على ديمومة السياحة في لبنان على مدار السنة، لا أن تنحصر بالمواسم».

وعن الأرقام المسجلة للوافدين من لبنانيين وغير لبنانيين، قالت وزيرة السياحة: «الوزارة في تواصل وطيد مع القطاع الخاص للحصول على أرقام دقيقة سيبنى عليها من أجل العاملين في القطاع السياحي والراغبين بالاستثمار في هذا القطاع». وختمت لحود بالقول: «مررنا بتجارب صعبة جدا، لكننا أثبتنا إرادتنا على النهوض ونحن مصممون كحكومة على سيادة تحمي البلاد وأمن يطمئن الناس وإصلاح يعيد الثقة، لاسيما أن لبنان وكما تقول الحملة التي قمنا بها في مطار بيروت بالتعاون مع القطاع الخاص، هو أحلى هدية للعيد، والأهم هو استعادة الأمل والإيمان بأن صفحة جديدة قد فتحت، لأن اللبنانيين يستحقون الاحتفال دوما بالحياة بلا خوف أو قلق من الغد».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout