عن غارة صيدا.. الجيش الإسرائيلي يزعم!

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي "ان الجيش قضى على ثلاثة عناصر من "حزب الله" كانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان امس.

وأدعى ادرعي في منشور على منصة "أكس": "الغارة أسفرت عن القضاء على عنصر في "حزب الله" كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني". كما أسفرت الغارة عن القضاء على شخص آخر عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا بـ"حزب الله".