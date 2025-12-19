مأساة في لبنان: ماتت حرقا بعد اندلاع نيران داخل شقّتها! (فيديو)

A + A -

أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطنة كانت نائمة في غرفتها عند اندلاع النيران داخل الشقة التي تقطنها مع والدتها البالغة من العمر ٩٥ سنة في برج حمود والتي توفيت حرقاً.

كذلك أسفر الحريق عن نفوق كلبين اختناقاً كانا في الشقة.

وقد تم نقل المواطنة الى احد مستشفيات المنطقة.