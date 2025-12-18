A + A -

كتب الإعلامي سامي كليب: ‏كلّما خرج مسؤول لُبناني مُطمئنًا اللُبنانيين أنَّ لا خطر على لُبنان، يُكذّبه الاحتلال الإسرائيلي بعدوان أوسع... وما زال سُذّج السياسة في بلادنا المرهونة منذ الاستقلال لقرارات الخارج ومحاور الخارج، يعتقدون أن نتنياهو يفاوضهم لأجل السلام ونثر الياسمين....والأغرب هي جوقة مُدّعي الثقافة والفكر والإعلام في بلادنا التي تروّج لفجر السلام والانفتاح الاقتصادي وأنهار اللبن والعسل.....



واضاف كليب: ‏التاريخ يُكرّر نفسه، ولكن ثمة من لم ولن يتعلّم شيئًا....

‏ لقد نجحت إسرائيل في الاستفراد بكل دولة على حدة بدلا من موقف عربي موحد مع غطاء من أصدقاء العرب الحقيقيين وتشكيل منظومة ضغط عربية اسلامية مسيحية دولية، و هكذا صارت حكومة اسرائيل قادرة على فرض شروطها بالقوة...ولن تقبل بأقل من ذلك.... ليس غير السُذّج يعتقدون أنّنا أمام مرحلة سلام شاملة.