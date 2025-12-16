living cost indicators
شو الوضع؟ تصعيد إسرائيلي متواصل عشية لقاءات باريس لدعم الجيش... وترقب لنتائج لقاء براك – نتنياهو

16
DECEMBER
2025
تمضي اليوميات اللبنانية الرتيبة منذ ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في روتين متواصل. تهديدات متواصلة، غارات واستهدافات إسرائيلية شبه يومية، ومد وجزر حول احتمالات الحرب، مترافقة مع تهويل نفسي مستمر، يواكبه بعض الداخل اللبناني. بالتوازي، تسير السلطة اللبنانية في رتابة أكبر، وبما يشبه السلحفاة في الملفات التي تعني المواطنين مباشرةً. والعقدة والجواب يبقيان في يد بنيامين نتنياهو، وفي تقدير واشنطن لمصلحتها بإطلاق يده أم كفّها.

وضمن هذا الإطار، يترقب اللبنانيون نتائج لقاء الموفد الأميركي توم براك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، وسط تسريبات عن محاولات أميركية للجم تل أبيب عن المبادرة إلى حربٍ واسعة.

وعشية اللقاء الفرنسي – الأميركي – السعودي في باريس لبحث سبل دعم الجيش اللبناني، كان لقاء بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا. وقد
أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية في الجنوب، للإطلاع على تدابير الجيش فيما خص حصر السلاح.

ميدانياً، نفذت مسيرات معادية غارتين على آليات في طريق مركبا – العديسة، وأخرى على طريق جدار -سبلين، ما أدى إلى شهداء وجرحى.

على خط آخر، تتوجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية الخميس وما إذا كانت ستتعرض لسيناريو المقاطعة نفسه في أيلول الماضي، في وقتٍ عاد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع إلى انتقاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على طريقة إدارته الجلسات، فيما يعتبره مراقبون تغطية لاتفاقات ضمنية حول ضرب حق المنتشرين في الإقتراع من أماكن إقامتهم.

 

ميشال أبو نجم,
