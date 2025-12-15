الأنباء الكويتية: هذا ما وصل إليه عدد المسافرين خلال عطلة الميلاد ورأس السنة عبر مطار بيروت

A + A -

الأنباء الكويتية: من زحمة الطرقات المعهودة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، إلى الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي الذي يشهد حركة ناشطة، حيث بدأ عدد المسافرين الواصلين إلى لبنان بالارتفاع، وبلغ عددهم يوم السبت نحو 11 ألف مسافر بعدما كان العدد التقريبي يوميا 7 آلاف في الشهر الماضي لناحية الواصلين.



وبحسبما قال المدير العام للطيران المدني م. أمين جابر لـ«الأنباء»، فإن «التوقعات تشير إلى زيادة في عدد المسافرين خلال عطلة الميلاد ورأس السنة تصل إلى نحو 18 ألف مسافر يوميا، وذلك بناء على طلب شركات الطيران زيادة رحلاتها إلى مطار بيروت من بلدان عربية ودولية عدة». أما بالنسبة إلى عدد المغادرين حاليا، فقال جابر «إنه يبلغ 8 آلاف مسافر يوميا، وهو مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة».

وأكد جابر «أن المطار جاهز لاستقبال هذا العدد الكبير من المسافرين بعد اتخاذ إجراءات جديدة وتوسعة قاعة المغادرة الغربية، على أن تستكمل التوسعة والانتهاء من فتح الممر السريع خلال الأشهر المقبلة».