" الانتباه إلى خطورة الاقتراب..".. تحذير وإرشادات من قبل الدفاع المدني!

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “سلامة أصحاب زوارق النزهة وصيادي الأسماك ورواد البحر هي أولوية، ولا سيما خلال الفترات التي يشهد فيها الساحل ارتفاعا في الأمواج أو أحوالا جوية غير مستقرة. وفي هذا الإطار، تشدد المديرية على ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصًا على سلامتهم، وتدعوهم إلى اتخاذ الاحتياطات التالية:

– يجب أن تكون الزوارق مجهّزة تجهيزًا كاملاً، سواء كانت مخصّصة للنزهة أو للصيد، وألا يتم الإبحار بها إطلاقًا عند ارتفاع الموج.– الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للزورق، والتأكد من جاهزيته قبل الإبحار.

– تجهيز الزورق بحقيبة إسعافات أولية، ولوازم تصليح، وسترات إنقاذ، وجهاز لاسلكي، ووعاء لتفريغ المياه في حال تسربها إلى الداخل.

– معرفة الجهة التي يجب التواصل معها عند الطوارئ عبر الموجة 16 التابعة للغرفة البحرية المشتركة.

– الانتباه إلى خطورة الاقتراب من المناطق الصخرية، خصوصًا خلال موسم الشتاء، إذ يمكن للأمواج العالية أن تجرف الشخص بشكل مفاجئ أو تتسبب بانزلاقه على الصخور الرطبة.

– الحذر الشديد لممارسي رياضة الغطس الحر والغوص بقنينة الهواء، إذ قد تؤدي ملاحقة الأسماك إلى الانجراف نحو أعماق قد تتخطى 50 إلى 80 مترًا، ممَّ قد يعرّض الغطاس لخطر كبير.

ومع دخول فصل الشتاء، تتنوّع المخاطر التي قد يتعرض لها روّاد البحر كما المتوجهون إلى المناطق الجبلية. وتذكّر المديرية العامة للدفاع المدني بالإرشادات الآتية:

أولاً – بالنسبة لروّاد البحر في الشتاء:

– عدم الاقتراب من الشاطئ في حالات الموج العالي أو العواصف.

– تجنب الوقوف على المكاسر أو الصخور البحرية التي قد تغمرها موجة مفاجئة.

– الامتناع عن السباحة أو أي نشاط بحري خلال الظروف الجوية العاصفة.

ثانيًا – بالنسبة للمتوجّهين إلى المناطق الجبلية:

– الانتباه إلى خطر البحيرات أو البرك المجلّدة، إذ قد ينكسر الجليد ويسقط الشخص في المياه.

– الحذر من البرك الزراعية التي تشهد سنويًا وفيات تتراوح بين 15 و20 حالة نتيجة الانزلاق والسقوط فيها.

– يُنصح دائمًا بارتداء سترة إنقاذ عند الاقتراب من البرك أو البحيرات، ووضع حبال داخلها لتسهيل عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى تسييجها ومنع الأطفال من الاقتراب منها.

– الابتعاد عن الأنهار والمناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه أو التي تشهد تيارات قوية.

وذكّرت المديرية ب”ضرورة التقيد بالإرشادات المتعلقة بحالات الطقس العاصف، ولا سيما عند التجوّل في المناطق الجبلية أو قيادة المركبات خلال الأمطار والثلوج. وتهيب المديرية العامة بجميع المواطنين التقيد بإرشادات السلامة العامة، والاتصال فورًا على الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 عند حدوث أي طارئ”.