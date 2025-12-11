شربل مارون: ..دخلكون هيدا الزلمي وين؟؟

A+
كتب النائب شربل مارون عبر اكس:
اليوم الظهر بتطفي كل معامل الكهربا وباخرة الفيول للخميس تتوصل وبدها ثلاث ايام للكشوفات ولجمعة الجايي تنشوف الكهربا اذا رجعو قلعو المعامل .
اذن الكهربا Black Out بين الانقطاع الكلي والجزئي .
دخلكون هيدا الزلمي وين ؟؟
