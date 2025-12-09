living cost indicators
سلسلة غارات ليلية جنوبًا.. ماذا استهدف الجيش الإسرائيلي؟

9
DECEMBER
2025
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس أطراف وادي رومين ومرتفعات إقليم التفاح في أطراف بلدة جباع، كما شنّ ليلًا سلسلة غارات أخرى طالت إقليم التفاح وجبل صافي.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عدة دفعات، مستهدفًا الوادي الممتد بين بلدات عزة ورومين وأركي وأطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل صافي، كما نفّذ غارتين على وادي زفتا.

وفي الوقت نفسه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي عبر حسابه على “أكس”، أنّ جيش الدفاع هاجم أهدافًا يزعم أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ومنها مجمّع تأهيل وتدريب تابع لقوة “الرضوان” ومبانٍ عسكرية.

وأوضح أنّ الجيش أغار على بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوبًا، مشيرًا إلى أنّ المجمع المستهدف كانت تستخدمه وحدة “الرضوان” لإجراء تدريبات وتأهيل لعناصرها بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات ضد قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ عناصر الوحدة خضعوا في إطار هذه التدريبات لتمارين رماية وتأهيلات على استخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة. كما أشار إلى استهداف مبانٍ عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله كانت تُستخدم، بحسب وصفه، لدفع مخططات ضد الجيش ودولة إسرائيل.

وقال أدرعي إنّ هذه الأهداف تشكّل، إلى جانب التدريب العسكري، تمهيدًا لأنشطة ضد إسرائيل وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، معتبرًا ذلك تهديدًا على إسرائيل.

وختم بالتشديد على أنّ جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.

