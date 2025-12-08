أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 كانون الأول

A + A -

البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قرأ كثير من المحللين الإسرائيليين في وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركي رسالة حاسمة لتل أبيب بانتهاء عهد الحروب الأميركية خارج المدى الأمني الحيوي الجغرافي في القارة الأميركية، ما يعني أن على “إسرائيل” أن تقيم حساباتها في التخطيط لأي حرب على قدراتها الذاتية دون توقعات بإمكانية جلب أميركا للحرب كما حدث خلال السنتين الماضيتين، وأن رؤية أميركا للمنطقة ليس فيها مكان للحديث عن شرق أوسط جديد سيتمّ تشكيله بقوة الحرب على إيران وقوى المقاومة بل ضمان التهدئة والاستقرار وفق التوازنات التي أنتجتها الحرب ومضمونها عدم تحقيق أي من الجبهتين نصراً حاسماً وأن سقف المكاسب الإسرائيلية هو إزالة التهديد المباشر الراهن وليس إزالة التهديد الاستراتيجي المتمثل بقدرات قوى المقاومة وإيران.

كواليس

علّق مسؤول في قوات قسد الكردية السورية على الحديث عن إنجازات سنة بعد إسقاط النظام بالقول إن سورية للمرة الأولى تقع تحت تهديد وجودي حيث خطر تفكك الدولة والمجتمع حقيقيّ في ظل عجز الحكم الجديد عن تقديم خطاب تشاركي يخاطب الأطرف في الشمال الشرقي حيث الأكراد والغرب في الساحل حيث العلويين والجنوب في السويداء حيث الدروز والوسط حيث المسيحيين بصورة تضمن وجود رؤية لضمان وحدة سورية التي يزداد الشعور بأنها أصبحت شيئاً من الماضي، وبالمقابل تقع سورية بين قوتين اقليميتين كبيرتين هما تركيا و”إسرائيل” واحدة تريد امبراطورية عثمانية تحتاج سورية في قلبها والأخرى تريد “إسرائيل” الكبرى تريد الهيمنة على سورية ولو لم تقم باحتلالها وليس لدى السوريين حكومة سورية قادرة على رفض المشروعين، وكل ما تستطيعه هو البكاء لدى الجانب الأميركي الذي لن يقدم على التخلي عن أي من حليفيه التركي والإسرائيلي بالانحياز إلى أحدهما أو إغضابهما معاً رغم كثرة ما يبدو من كلام أميركي مشجع حول دعم سورية.













اللواء: أسرار



لغز

تباينت التفسيرات وردود الفعل على الكلمة التي وجَّهها السفير الإسرائيلي في واشنطن «إلى اللبنانيِّين»، وحاول فيها تبربر الإعتداءات الإسرائيلية بأنها موجَّهة ضد حزب الله، داعياً لبنان للإنضمام إلى الإتفاقيات الإبراهيمية!!







غمز

عارض أحد قطبي الثنائي اللجوء إلى الشارع إعتراضآً على رفع إجتماعات «الميكانيزم» إلى المستوى السياسي، طالباً أن تبقى المواقف في إطارها السياسي!







همس

حرص الرؤساء الثلاثة على الحفاظ على عنصر المفاجأة في قرار تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف العمليات العسكرية (الميكانيزم)، لقطع الطريق على الضغوط الداخلية والخطابات الشعبوية!