living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قداسة البابا لاوون الرابع عشر: اللبنانيون شجعوني بإيمانهم وحماستهم

7
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكَر قداسة البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الأحد، أثر زيارته الرسولية الأخيرة إلى تركيا ولبنان، مشيدًا بتشجيع اللبنانيين له "بإيمانهم وحماستهم" رغم أنهم كانوا هم بانتظار كلمة وحضور معزّي منه.

وأشار الحبر الأعظم بعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي إلى محطات زيارته التي اختتمت قبل أيام، لافتًا إلى اللقاء المسكوني في إزنيك (نيقية) الذي جمعه مع البطريرك المسكوني برثلماوس الأول وقادة كنائس أخرى لإحياء ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الأول قبل 1700 سنة، ومذكّرًا بمرور ستين عامًا على البيان المشترك بين البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغوراس الذي أنهى الحُرْمَين المتبادلَين. واعتبر البابا أن هذه المحطات تعبّر عن "تجديد الالتزام بالسير نحو الوحدة الكاملة والمرئية للمسيحيين".

وتحدث البابا عن زيارته إلى الكنائس والجماعات المسيحية في تركيا، مؤكدًا أن الجماعات الكاثوليكية هناك "شاهدٌ على إنجيل المحبة من خلال الحوار الصبور وخدمة الآخرين"، واعتبر أن التجارب الصغيرة في الخدمة هي منطق رسالة الكنيسة في تلك البقاع.

وعند حديثه عن لبنان وصفه بـ"الفسيفساءُ الحيّة للتعايش"، معربًا عن تشجيعه من الشهادات التي استمع إليها هناك، ومن أعمال الاستقبال للنازحين، وزيارات السجناء، وتقاسم الخبز مع المحتاجين. وأكّد الحبر الأعظم تأثره بلقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مشدّدًا على أن ما شاهده من حضور شعبي على الطرقات ومن لقاءات شخصية كان مصدرًا للقوة والدعم له شخصيًا.

وختم البابا رسالته بشكر كل من رافقه بالصلاة، مشيرًا إلى أن ما جرى في تركيا ولبنان يعلّم "أن السلام ممكن"، وأن المسيحيين، عبر حوارٍ صادقٍ مع رجال ونساء من ديانات وثقافات أخرى، يمكن أن يساهموا في بنائه. كما أعرب عن تضامنه وصلواته مع سكان جنوب شرق آسيا المتضرِّرين من الفيضانات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout