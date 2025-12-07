منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

يؤثر منخفض جويّ جنوب شمالي مصر على لبنان بفعالية ضعيفة إجمالًا، ويستمر ايامًا عديدة.
وتنخفض درجات الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا
-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر
* الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪
* الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط احيانا
* الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
* الانقشاع : متوسط
* حال البحر : مرتفع الموج ١٢٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين.
الاثنين:
متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الثلاثاء:
متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
(جو القارح)