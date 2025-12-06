living cost indicators
سلسلة لقاءات للواء شقير في بغداد مع كبار المسؤوليين العراقيين تناولت التعاون الامني

شهدت العاصمة العراقية بغداد، سلسلة لقاءات أطلق فيها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مساراً من المشاورات الأمنية-السياسية مع كبار المسؤولين العراقيين، في خطوة تعكس "حرص لبنان على تعزيز شبكة أمان إقليمية تمنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة" .

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اللواء شقير في مقر رئاسة الوزراء، ونقل شقير تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن ينطلق البحث في واقع العلاقات الثنائية، وما يشهده الإقليم من تطورات متسارعة. وتم خلال اللقاء التوقف عند الدور الذي يضطلع به العراق لخفض التوتر في المنطقة، خصوصاً حرب إسرائيلية ضد لبنان، وما قد تحمله من تداعيات تتجاوز حدود جغرافيا المواجهة.

ففي اجتماع للواء شقير مع رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، جرى بحث في سبل تطوير التنسيق الأمني ومواكبة التحديات التي تفرضها المرحلة، وفي لقاء آخر جمع اللواء شقير برئيس الأمن الوطني العراقي عبد الكريم البصري، برز تركيز مشترك على الملفات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتعاون بين بيروت وبغداد، وضرورة مواصلة العمل لترسيخها.

ويواصل اللواء شقير زيارته الى العراق بلقاءات إضافية مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين، في مسار يُنتظر أن يرسّخ أطر التعاون الأمني والسياسي بين البلدين، ويمنح لبنان دعماً عربياً إضافياً في لحظة يحتاج فيها إلى تعزيز شبكة علاقاته الإقليمية لتفادي أي منزلق أمني.

{{article.title}}
