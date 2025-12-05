أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الأول 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن البيان الرئاسي حول مهام التفاوض المنوطة بالسفير السابق سيمون كرم بدّد كثيراً من القلق رغم إدراك الجميع أن نصوص الدستور والقوانين تحول دون أن تكون للمهمة أبعاد أخرى، لكن رسم الإطار مسبقاً بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وإطلاق الأسرى يجعل مقياس النجاح والفشل على هذا الأساس في عهدة الرأي العام لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة لخيار التفاوض خطوة موفقة أم أنها مجرد وهم؛ والسؤال هل من مهلة للنجاح أم أن الاحتلال يستطيع استثمار الوقت لتدمير المزيد من المنازل وإخلاء المزيد من القرى مطمئناً أن الانسحاب من هذا المستوى التفاوضي لن يتمّ كما ان تعليق تنفيذ حصر السلاح جنوب الليطاني حتى تتوقف الاعتداءات الذي اقترحه قائد الجيش لم يلق أذناً صاغية؟ وماذا عن ربط إعلان نهاية المرحلة الأولى من حصر السلاح المتعلقة بجنوب الليطاني بانتشار الجيش على الخط الأزرق واشترط أي مرحلة ثانية بتحقيق ذلك؟

كواليس

قلت مصادر فلسطينية إن مجموعات تعمل مع العميل ياسر أبو شباب الذي قتل أمس، تواصلت مع المقاومة طلباً لترك مهمة التخلص منه لها إذا رفض الاستجابة لدعوته إلى إعلان التراجع عن التعامل مع الاحتلال، وإن مجموعة أخرى من عائلته فعلت الشيء نفسه وإن المقاومة تركت لهما الأمر، ويبدو أن إحداهما تولّت أمره بعد رفضه إعلان الانسحاب من خيار التعامل مع الاحتلال ولا مانع من أن يكون ثمّة تنسيق بين المجموعتين وهما تعرفان بعضهما جيداً، واعتبر أن الأهم من نهاية قصة هذا العميل هو سقوط خيار التعامل الذي أدّى إلى هذه النهاية عبر مواقف فلسطينية بين مجموعات محليّة تمّ التغرير بها أو عائلة تمّ استخدام اسمها والإساءة إلى سمعتها.



اللواء: أسرار

لغز

حسب، جهات متابعة، فإن ما نُشر في جريدة «الوقائع العراقية» لم يكن خطأ أو تسرعاً، بل يكشف عن توجُّه في هذا الاطار في ضوء المتغيِّرات المعروفة..

غمز

تحولت مراقبة إلتزام المولِّدات الكهربائية إلى ما يشبه المطاردة بين أجهزة أمنية وأصحاب هذه المولِّدات الذين لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية.

همس

يُنقل عن مصدر وزاري قوله أن تعيين سفير على رأس الوفد اللبناني يندرج في إطار سياسي أكل العنب، وليس قتل الناطور.