living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: ملفات الحدود اللبنانيّة - السوريّة لجهة البقاع في الواجهة مُجدّداً

5
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: علي ضاحي-

على امتداد 128 كيلومتراً من الحدود اللبنانية – السورية، تتداخل الجغرافيا بالسكان، وتمتزج العشيرة بالسياسة، وتتشابك القرى بين ضفتيْ الحدود، بما يحوّل الخط الفاصل بين البلدين إلى ما يشبه "النسيج الواحد".

 

هنا، لا تفصل الخرائط بين البقاع وريف حمص والقلمون، بقدر ما تجمعها العلاقات العائلية والمصالح المشتركة.


ومع التحولات المتسارعة في سوريا، وتولي أحمد الشرع الرئاسة السورية، وتشكيل حكومة وبرلمان جديدين، عادت خطوط التواصل العشائرية- الحدودية لتلعب دوراً أساسياً، بالتوازي مع عودة الحركة السياسية الرسمية بين بيروت ودمشق، عبر زيارات بارزة في الأسابيع الأخيرة.

 

شريط حدودي متداخل بين البلدين

من الهرمل إلى القاع واللبوة والنبي شيت، تتصل القرى اللبنانية بتجمعات سكانية مماثلة على الجانب السوري، أبرزها: القصير ومحيطها، ريف حمص الجنوبي – الغربي، قرى القلمون الغربي (قارة، فليطا، يبرود، النبك)، مناطق السيدة زينب وريف دمشق.

 

هذا الامتداد التاريخي أنتج شبكة اجتماعية – اقتصادية ما زالت قائمة، وتشمل: المصالح الزراعية المشتركة، العلاقات العشائرية التي تتجاوز الحدود، الحركة الواسعة بين الجرود، والتداخل في العائلات الكبرى بين البلدين.

 

مصادر محلية تشير إلى أنّ هناك ما لا يقل عن 20 نقطة تماس اجتماعي بين القرى البقاعية ونظيراتها داخل سوريا، ما يجعل أي تطور أمني أو اجتماعي في إحدى الضفتين، ينعكس فوراً على الضفة الأخرى.

 

العشائر البقاعية

و يتمتع عدد من العشائر البقاعية بنفوذ عابر للحدود. وهذه العشائر تمتلك امتدادات داخل الأراضي السورية، بعضها يعود لأكثر من 80 عاماً. ومع تعقّد المشهد الحدودي بعد 2011، أصبحت العشائر الوسيط الفعلي في النزاعات، المرجع في حلّ الإشكالات الحدودية، جهة التفاوض في قضايا الخطف والسرقة، الحاضنة الاجتماعية للقرى الممتدة، وصاحبة الكلمة الفصل في المعابر غير الرسمية.

مصادر أمنية لبنانية تؤكّد للديار أن نحو 50 إلى 55% من الملفات الميدانية الحدودية تُعالج عبر العشائر، قبل أن تصل إلى الأجهزة الرسمية.

 

وساطات عشائرية

ووفق معلومات خاصة حصلت عليها "الديار" فإن وساطات تمت بين عشائر بقاعية نافذة وطرف ثالث على علاقة بنظام الشرع. هذه الوساطات شملت ملفات سرقة سيارات، خلافات تجارية، وعبور أشخاص نحو الشمال السوري.

 

شخصيات من القلمون السوري لعبت دور "الضامن" نظراً لعلاقاتها القديمة بالعشائر اللبنانية. وإحدى الشخصيات الوسيطة تقول لـ"الديار:" "الشرع لا يريد فتح جبهة جديدة… يريد ضبط مناطقه، والعشائر البقاعية بوابة أساسية لأي تواصل".

 

مصادر تتابع الملف تشير إلى أنّ هذه القنوات غير الرسمية تبقى "اجتماعية – محلية"، ولا تُلزم الدولة اللبنانية أو السورية.

 

الحركة السياسية الرسمية

وعلى المقلب الرسمي، زار نائب رئيس الحكومة طارق متري دمشق ،في مهمة ذات طابع سياسي – أمني، وتم خلالها طرح ملف المعابر الحدودية وتنظيمها، مناقشة آلية مشتركة لمعالجة التهريب، البحث في ملف النازحين، وحل قضية الموقوفين السوريين في لبنان، وفتح قنوات تنسيق بين الوزارات المعنية.

 

وتشير مصادر سياسية لبنانية الى إن متري حمل "ورقة متكاملة" تتضمن مقترحات تنفيذية حول ضبط الحدود، ونالت اهتماماً سورياً واضحاً.

 

أما الزيارة الأبرز فكانت لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وصل إلى بيروت في زيارة رسمية رفيعة المستوى، حيث ركّز على تنظيم الحدود من الهرمل حتى المصنع، وضع خطة سياسية – أمنية لملف النازحين، إعادة تفعيل اللجان الوزارية المشتركة، وإقامة "غرفة تنسيق دائمة" بين البلدين.

 

ويقول مصدر ديبلوماسي لبناني "زيارة الشيباني أعادت العلاقات إلى مستوى ما قبل 2011… التبادل اليومي بين بيروت ودمشق عاد فعلياً".

 

وفي مسعى عشائري متقدم لحل كل الاشكالات العشائرية بين لبنان وسوريا، ومنها القرى اللبنانية الـ32 داخل الاراضي السورية، يكشف شيخ العشائر الحمادية الخالدية سعد حمادة لـ"الديار" عن "مساع وجهود لتشكيل مجلس عشائري، يضم كل الشخصيات العشائرية في لبنان وسوريا وكل الاقطار العربية. ويضم المجلس معظم الفاعليات العشائريه من دون استثناء، شخص من كل الأطياف والمناطق والمذاهب ، ومن فاعليات القرى المهجرة من داخل سوريا. ويؤكد حمادة عقد المؤتمر الاول في لبنان قريباً، وتحت سقف الدولة والحكومة والجيش اللبناني.

 

ويشير الى "ان الاتصالات لتأسيس المجلس في لبنان، تتم مع اعضاء مجلس شورى العشائر في سوريا، وهم : خلدون ابو جعفر نائب محافظ حماه لشوؤن، يوسف عربش ابو حسن بالتنسيق مع جهاد عيسى الشيخ نائب رئيس الجمهوريه احمد الشرح لشوؤن العشائر في سوريا. وذلك لتوحيد الصف ونبذ الخلاف، وجمع الكلمة بين جميع العشائر داخل سوريا وخارجها، وحاليا ننسق معهم للقاء يجمع الاطراف في لبنان وسوريا.

 

"ميثاق الشرف"

ويكشف حمادة عن ورقة بنود او "ميثاق شرف"، يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بهذا المجلس، وكذلك لحل ازمة القرى الشيعية والقضايا الحدودية المتداخلة.

 

ويلفت الى "ان تعزيز الوحدة العشائرية، يقوم على تعزيز اللقاءات الدورية، وتنظيم لقاءات سنوية أو نصف سنوية بين شيوخ ووجهاء القبائل من مختلف الدول العربية، لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز الروابط الاجتماعية".

 

ويلفت الى الدعوة لإنشاء محاكم عشائرية، وتأسيس محاكم عشائرية مشتركة بين الدول:

 

- "لفض النزاعات وفقًا للأعراف العشائرية، مع ضمان احترام القوانين الوطنية.

- تشجيع الوساطة بين العشائر لحل الخلافات بطريقة سلمية قبل اللجوء إلى القضاء الرسمي.

- تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين أفراد العشائر، لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.

- إطلاق الحملات التوعوية، لتستهدف نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الطوائف والمذاهب، من خلال وسائل الإعلام والمناسبات الاجتماعية.

- تطوير برامج تعليمية تدرس في المدارس والجامعات، تركز على تاريخ وثقافة مختلف الطوائف والمذاهب، لتعزيز التفاهم منذ الصغر.

- دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة بين العشائر في مختلف الدول العربية، مثل المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية"..

 

ويضيف حمادة "كما يهتم المجلس بتوثيق التراث: إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتوثيق التراث العشائري والثقافي، بما في ذلك القصص والأشعار والأغاني الشعبية. وتنظيم احتفالات مشتركة للمناسبات العشائرية والثقافية لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية".

 

آليات التنفيذ

وعن آليات التنفيذ التعاون مع الحكومات، يؤكد حمادة "العمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية في كل دولة، لضمان توافق المشروع مع القوانين والسياسات الوطنية. وتأمين التمويل اللازم للمشروع من خلال مساهمات العشائر والجهات الحكومية المهتمة بالتعاون الثقافي والاقتصادي.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout