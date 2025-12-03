living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيران "القوات" تقصف زيارة البابا: إشكالية الصدام الدائم مع الآخر... ميشال ن. أبو نجم

3
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يُفترض بزيارة بابا المسيحيين الكاثوليك في العالم، أن تجمِّد ولو لأيام، الخلافات السياسية التقليدية في لبنان. في زيارة يطغى عليها طابع التلاقي، والتفاهم، وعناوين المحبة والإعتراف بالآخر المختلف، يُفتَرض أن نسمع من القوى السياسية، كلاماً عن معنى لبنان وتجربته، والدور النهضوي لمسيحييه، وتجذّرهم في أرضهم، ورؤيتهم لدور هذا البلد الذي كانوا من مؤسسيه.

يُفترض أن نسمع هذه الأبعاد في خطاب القوى السياسية، ولو لأيامٍ معدودة.

لا يعني ذلك بأيِّ حالٍ من الأحوال، تغييب الرأي السياسي الصريح، في التحديات التي يواجهها لبنان، فهذا حقٌ مشروع. إذ كان لكثير من الشخصيات السياسية في لبنان، آراء ومواقف من زيارة البابا. بطبيعة الحال، فيها الغثّ، وفيها السمين، وفيها آراء يُبنى عليها، وفي أيضاً من "الكليشيهات" التقليدية عن كلمات ومفاهيم من دون تطبيق فعلي على أرض الواقع.

وأيضاً، كان لقوى سياسية مواقفها الخطية. حزب الله مثلاً وجّه رسالة، تعبّر بطبيعة الحال عن وجهة نظره مما يحصل في لبنان. التيار الوطني الحر، فّند في مذكرة مطولة الأخطار التي من وجهة نظره تلقي بثقلها على الكيان، من الإحتلال الإسرائيلي وغياب استراتيجية الأمن القومي الموعودة، وصولاً إلى اللجوء والنزوح والشراكة الكاملة في النظام السياسي.

ولخصوم ومؤيدي أي قوة سياسية، أن يعترضوا أو يوافقوا على هذه المذكرات والرسائل، وكذلك على غيرها. نحن في مجتمع يُفتَرض أنه ديموقراطي، يتقبل كل الآراء والتوجهات.

لكن هذا شيء، وما أقدمتْ عليه "القوات" من قصف عشوائي طال زيارة "البابا"، شيء ٌآخر.

فمنذ اليوم الأول، صبّت جام غضبها على رسالة حزب الله للبابا، معتبرةً أنه "يفرض نظره" بالنسبة للعيش المشترك. الغضب طاول تنظيم حزب الله استقبالاً شعبياً تم فيه الترحيب برأس الكنيسة المسيحية الكاثوليكية.

وبغض النظر عن أي اختلاف مشروع مع حزب الله، إن كان في السياسة أو في الإيديولوجيا أو في النظرة لسلاحه، يطرح السؤال نفسه على المعنيين: ما كان المطلوب من هذا الحزب أن يفعل في زيارة البابا، أن يصمت مثلاً ويلغي نفسه، أو أن يصدر بياناً يحظر فيه على مناصريه أن يوجهوا التفاتة تقاربٍ وتلاقٍ مع البابا، ومنه إلى المسيحيين؟

نترك جانباً هذا القصف الذي بادرت إليه "القوات" على سلوك حزب الله من زيارة البابا.

فوجئ أنصار "القوات" بغياب رئيسها سمير جعجع عن الإستقبال الرسمي في قصر بعبدا. يحق لهم التعبير عن امتعاضهم. زوجة رئيسهم، النائبة ستريدا جعجع، عبّرت عن استغرابها كذلك من أمام القصر الجمهوري. لكن هذا التغييب، تحوّل إلى مساحة لقصف في الإعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي طاول قصر بعبدا ورئيس الجمهورية، بعبارات "تعيّر" الرئيس بانتخاب "القوات" له. قالوها صراحة" "لولانا ما كنت رئيس".

والأغرب، أنَّ هذا الخلاف المستجد مع الرئيس جوزاف عون، لم ينتظر السنة الأولى لانتخابه، قبل أن ينفجر سواء في موقف الرئيس من سحب سلاح حزب الله، أو من حديثه عن "بخ السم في واشنطن"، وصولاً إلى انتقادات مبطنة على لسان سمير جعجع في مقابلات تلفزيونية.

وهكذا، ومن دون سابق إنذار، تحولت الزيارة في مشهديتها، من جولة باباوية، إلى مساحة لقصف قواتيّ في كل الإتجاهات.

الإشكالية الأعمق ليست هنا. ما أتفضح عنه الشكليات أن "القوات" مستمرة سلوكٍ صداميّ مع الآخر، أياً كان، منذ استلام رئيسها الحالي قيادتها. يطيب لأيِّ حريص على لبنان، وأيضاً على مسيحييه، أن يعتقد أنها بدّلت من سلوكها التقليدي. كاتب هذه السطور، ليس لديه أي حقد تقليدي على القوات اللبنانية، لا بل بالعكس.

لكن إذا كانت "القوات" من دون زيارة البابا، أو مع زيارة البابا، باقية على نيران القصف أينما كان، وكيفما كان، مع من لا يتفق مع رأيها أو سلوكياتها، فمع من هي قادرة على العيش، طالما أن المسار إلغائي من التعاطي مع التيار الوطني الحر، إلى سعد الحريري رئيس تيار "المستقبل"، والآن رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وصولاً إلى رياض طوق في بشري؟!

وهل البقاء على حالة دائمة من التعبئة والشحن ضد أي "آخر"، هي فعلاً في صالح ديمومة وجود المسيحيين في لبنان وترسيخ دورهم الطليعي فيه؟

هي أسئلة بديهية، لكن الأكيد، أن سياسة الإلغاء والحقد العبثي، ليست في صالح الكيان اللبناني، ولا في صالح مسيحييه...

• رئيس تحرير tayyar.org

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout