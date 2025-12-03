living cost indicators
"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد!

3
DECEMBER
2025
جاء في صحيفة نداء الوطن:

يصل إلى لبنان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيجول على المسؤولين. أما الخميس، فمرتقبٌ وصول بعثة مجلس الأمن الدولي، آتية من سوريا، وتضم 14 سفيرًا يمثلون الدول الأعضاء في المجلس باستثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي ستحلّ محلها، مبدئيا، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. الأخيرة، ستصل أيضًا إلى بيروت في الساعات المقبلة، آتية من إسرائيل، للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة الخميس. وحتى الساعة، زيارتها تبدو محصورة بالشق العسكري وجدولُ أعمالها خال من أي لقاءات أخرى.

تكشف مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "نداء الوطن" عن أن الزوار الدوليين سيتحدثون كلهم بلسان واحد وسيستعجلون لبنان الرسمي تفكيكَ بنية "حزب الله العسكرية" في أقرب وقت لتفادي تصعيد عسكري إسرائيلي، وشيك.

