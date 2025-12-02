الديار: أيّة رسالة من بعبدا الى معراب من تغييب جعجع عن استقبال البابا؟

A + A -

بعض ما جاء في مقال بولا مراد في الديار:

تتحدث دوائر بعبدا عن أصول بروتوكولية اتبعتها، لتوجيه الدعوات لحفل الاستقبال الذي أقيم للبابا ليون الرابع عشر في القصر الجمهوري، أدت لعدم دعوة رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، من منطلق أنه لا يحمل لقبا رسميا.

وتقول مصادر سياسية معنية بالملف أن "ما حصل لا شك سيفاقم الهوة بين بعبدا ومعراب، وان كان الطرفان لا يجدان راهنا مصلحة لهما بالتراشق العلني واعلان العداوة"، لافتة لـ"الديار" الى أن "عون بحاجة راهنا لكل الالتفاف الوطني حوله لمواجهة المرحلة، كما أن جعجع لا يرى مصلحة بمخاصمة عون لكونه يعتبر أن معركة حصرية السلاح توجب تضافر الجهود لا بعثرتها".

ولا تستبعد المصادر أن تكون بعبدا ومن خلال عدم توجيه الدعوة الى جعجع "تقصدت ايصال رسالة مفادها أن حركته ومواقفه، التي توحي بأنه من يتزعم وحيدا المسيحيين راهنا، ويُعد لتسونامي مسيحي في الانتخابات المقبلة ومزايدته بملف السلاح، كلها لا ترضي الرئاسة الأولى التي تسعى لتكريس التنوع المسيحي بعيدا عن أي احتكار".