التيار الوطني الحر: سكوت السلطة عن ظهور سلامة مهزلة المهازل!

A + A -

أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:

لم يشهد لبنان في تاريخه مثيلاً لهذه الوقاحة التي تدفع متهماً بأكبر جرائم العصر المالية، إلى الظهور الإعلامي بعد خروجه من السجن. متهمٌ بالإختلاس وتهريبِ مليارات الدولارات، عدا الجريمة الأخلاقية والمادية في المشاركة بالإنهيار المالي بعدما حمى المنظومة لعقود، لكنه ينبري لتوجيه الإتهامات وتوزيع الشهادات، وكأنه عاد إلى سابق عهده في المصرف المركزي حاكماً لا متَهماً، فلا خجلَ ولا حياء أمام ملايين اللبنانيين الذين سحقتهم سياساته وممارساته.

إن كان رياض سلامة يرفض أن يكون كبش محرقة للمنظومة التي صنعته وصنعها، وتبادلا معاً أدوار الحماية والإستفادة، فهذا بالتأكيد لا يخوله ولو للحظة محاولة تحوير الأنظار بكلام مضحك.

وقديماً قيل "إن ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"، أما وقاحة "خريج الحبوس" فتتطلب دعوةً لأن يستتر ويصمت، فيما بات صمتُ السلطة على خروجه وظهوره مهزلة مهازل هذا العصر!