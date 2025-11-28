living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة البابا فرصة ثمينة للبنان؟

28
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

صلاح سلام -

أشاعت زيارة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان مناخاً واسعاً من الأمل والرجاء، في لحظة يحتاج فيها اللبنانيون إلى بارقة ضوء بمواجهة قتامة المشهد الأمني والسياسي. فالبلد الذي يواجه موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية، ويعيش وسط تهديدات متواصلة وتوترات إقليمية متصاعدة، وجد في الزيارة البابوية حدثاً استثنائياً يعيد إليه شيئاً من الاطمئنان، ويؤكد أن المجتمع الدولي لم يُدر ظهره لمعاناته.

لكن القيمة الحقيقية لهذه الزيارة لا تكمن فقط في بُعدها الروحي أو الرمزي، بل في ما يمكن أن تُحدثه من دفع دبلوماسي فعلي إذا أحسن لبنان توظيفها. فالفاتيكان، رغم محدودية أدواته المباشرة، يملك تأثيراً معنوياً كبيراً على الساحة الدولية، لا سيما مع واشنطن وعواصم القرار الدولي الأخرى، ويستطيع من خلال علاقاته الواسعة أن يُسهم في تخفيف الضغوط على لبنان، سواءٌ عبر التذكير المستمر بحقوقه المشروعة في تحرير أراضيه أوعبر التشجيع على إطلاق مبادرات دولية لحمايته من الاعتداءات المتكررة.

صحيح أن الفاتيكان لا يمتلك القدرة على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بقرار مباشر، لكن صوته يتمتع بوزن أخلاقي يُسهم في تضييق هامش الحركة أمام أي تصعيد غير مبرّر. فمجرد أن يضع البابا القضية اللبنانية على الطاولة الدولية، ويطالب علناً باحترام السيادة اللبنانية وحماية المدنيين، يساعد ذلك في خلق مناخ ضاغط على المواقف المتشددة ويعيد تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها البلد الصغير تحت وطأة آلة الحرب.

أما على المستوى الداخلي، فإن الزيارة يمكن أن تفتح نافذة مهمة يمكن للبنانيين الإفادة منها لتخفيف حدة الانقسامات السياسية والطائفية. فالكلمات التي يطلقها البابا ، والدعوات المتكررة إلى التلاقي والحوار واحترام الدولة ومؤسساتها، يمكن أن تشكّل أرضية لجهد وطني جديد إذا توفرت الإرادة السياسية. فالفاتيكان يحظى بمكانة خاصة لدى مختلف الأطراف المسيحية، كما يحترمه جزء كبير من اللبنانيين المسلمين، ما يمنحه قدرة فريدة على مدّ جسور تواصل بين القوى المتخاصمة.

ومع ذلك، يبقى نجاح هذا الدور مرهوناً بقدرة اللبنانيين أنفسهم على التقاط اللحظة وعدم تركها تمرُّ كسابقاتها. فالدعم الدولي لا يمكن أن يثمر إذا لم يترافق مع مبادرة داخلية تُعيد الاعتبار للدولة وتُرمّم الثقة بالمؤسسات وتُحيي منطق الحوار بدل المواجهة.

إن زيارة البابا لاوون الرابع عشر ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل فرصة ثمينة للبنان كي يكسر عزلته، ويستعيد موقعه على الخارطة الدولية، ويذكّر العالم بأن هذا البلد، رغم أزماته، يستحق الحياة والدعم والحماية.

ويبقى السؤال: هل يملك لبنان القدرة على تحويل هذه الزيارة من صفحة مضيئة عابرة إلى محطة سياسية مؤثرة في مسار أزمته؟

اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout