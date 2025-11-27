أسرار الصحف ليوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يؤكد مصدر سياسي بارز أن الكلام المنسوب لوزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن حرب إسرائيلية على لبنان بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر وقبل عيد الميلاد هو كلام لم يسمعه منه أي مسؤول لبناني التقاه، لكنه كلام سمعه صحافيون من السفير المصري قبل زيارة وزير الخارجية بيوم واحد. ويرجح المصدر أن يكون مصدر كلام السفير سفير دولة غربية في بيروت طالما أنه سابق لزيارة الوزير وطالما أن الوزير لم يقل كلاماً مشابهاً، لكن المصدر يقول إن الوزير تحدّث بصورة عامة عن مخاطر التصعيد والحاجة لمبادرات تحتوي هذا التصعيد، مشيراً إلى أن الكلام عن مبادرة مصرية مبالغة والأدق هو مساعٍ مصرية لم تتبلور بعد بصيغة مبادرة محددة ولا تزال المساعي في مرحلة تجميع الأفكار وتوحيد تشخيص المرحلة بين جهات إقليمية وجهات لبنانية معنية.

كواليس

يعتقد مصدر دبلوماسي أن ارتباك الخطط الأميركية حول أوكرانيا الذي يظهر في مواقف الرئيس دونالد ترامب عبر التقلب في الموقف من روسيا بمدحها مرة وذمها مرة، والتقلب بالوقوف مع أوكرانيا وضدها لا يعني غياب هدف هو إنهاء الحرب ورؤية تقوم على التسليم بانتصار روسيا عسكرياً لتحديد شروط إنهاء الحرب. ويقول المصدر إن الرئيس ترامب يخوض جولة انفتاح على روسيا وتليها جولة ضغط على أوروبا وأوكرانيا وعندما لا يجد قبولاً أوكرانياً وأوروبياً يتراجع ويؤدي ذلك إلى ذهاب روسيا إلى جولة حرب جديدة فيعود ترامب للمبادرة، وعندما يتكرّر الرفض الأوكراني والأوروبي يتراجع مجدداً وتعود الحرب مجدداً بانتظار أن يأتي اليوم الذي تقبل أوكرانيا وأوروبا بتقديم التنازلات المؤلمة التي يقترحها ترامب. ويختم المصدر أن روسيا تتفهّم تقلّبات ترامب وتفهم عليه، ولذلك كلما تراجع تعود للتصعيد كي تمهّد له الطريق لجولة دبلوماسية جديدة.

اللواء: أسرار



لغز

عادت مصارف كبرى إلى القروض، خاصة بالليرة اللبنانية بفائدة تتراوح بين 15 و18٪!



غمز

تحدثت مصادر عن مهلة أمنية لا تتجاوز نهاية شباط المقبل، لإنجاز تبرئة الذمم بالنسبة لمؤسسة مالية، قبل أن يتم إغلاقها..



همس

يتبلور موقف شيعي في لبنان بالتشاور مع كُلّ من إيران والنجف لملاقاة الجهود العربية، لا سيما جهود دول الثلاثية: الرياض، القاهرة، الدوحة، عند منتصف الطريق بحيث يتعذر الاستفراد مجدداً..