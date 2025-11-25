بري رداً على جعجع: شو بدّك… قلبي مقطوع!

A + A -

بالنسبة إلى السجالات حول قانون الانتخابات النيابية، شدّد بري على أنّ "القانون النافذ هو اللي بدو يمشي"، معتبرًا أنّ إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة "فضيحة موصوفة"، إذ إنّ قانون الانتخاب من القوانين الدستورية التي لا يسري عليها مفهوم العجلة، بل تستوجب وقتًا كافيًا ونقاشًا معمّقًا باعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة.

وأوضح أنّ العجلة تُطبَّق على المادة الواحدة، فيما يتضمّن مشروع الحكومة مواد عديدة، ما يتطلب إحالته إلى لجنة نيابية أو لجان مشتركة لدرسه.

وحين سُئل عمّا إذا كان خائفًا من الديموقراطية كما قال جعجع، أجاب ساخرًا: "شو بدّك... قلبي مقطوع". ولفت إلى أنّ الـ152 ألف مغترب المسجّلين للاقتراع هم وفق القانون الحالي ضمن الدائرة 16 المخصّصة للخارج، مضيفًا، "ومَن يرغب منهم أو من سواهم من المغتربين في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم فأهلاً وسهلاً".