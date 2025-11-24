living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معطيات جديدة حول ضربة الضاحية.. ماذا كشفت مصادر أميركية مطّلعة؟

24
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفعت إسرائيل مستوى التوتّر بعد ضربة جوية استهدفت، الأحد، قياديًا عسكريًا بارزًا في حزب الله داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، في هجوم أعاد إلى الواجهة المخاوف من عودة شبح المواجهة الشاملة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أميركية مطّلعة للجزيرة معطيات جديدة حول الضربة التي استهدفت هيثم الطبطبائي، ووصفتها أوساط داخل حزب الله بأنّها «عدوان خطير وخرق لخط أحمر جديد».

ونقل فادي منصور، مراسل الجزيرة في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، عن مسؤول أميركي وصفه بأنّه «واسع الاطلاع على الاتصالات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب»، أنّ إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بنيّتها تنفيذ الضربة.

إلا أنّ هذا المسؤول امتنع عن تأكيد ما إذا كانت واشنطن قد تلقّت تفاصيل تتعلّق بالهدف أو منحت «ضوءًا أخضر» مباشرًا للعملية.

وفي هذا الإطار، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أنّ المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو هيثم الطبطبائي (المعروف باسم أبو علي الطبطبائي)، واصفةً إيّاه بأنّه القائم بأعمال رئيس أركان حزب الله والشخص الثاني في الحزب، وأحد أقدم قادته العسكريين.

بدوره، أفاد مصدر أمني لبناني للجزيرة باغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي في الغارة الإسرائيلية على الضاحية.

وفي ضوء هذه التطورات، وضع المسؤول الأميركي الهجوم في إطار «تصعيد مستمر» تعتمده إسرائيل منذ الأسابيع الماضية.

وبحسب هذا المسؤول، ترى واشنطن أنّ الوضع بين إسرائيل ولبنان «هش للغاية»، معتبرة أنّ رفع إسرائيل مستوى عملياتها يعود إلى عاملين أساسيين:

الأول يرتبط بقدرة الجيش اللبناني الذي «يبذل جهودًا كبيرة» لاستكمال نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، لكنه – وفق التقييم الأميركي – يفتقر إلى «القدرات الكافية والتفويض السياسي»، ما يجعل هذه الجهود «غير كافية».

أما العامل الثاني، فيعود إلى تقديرات أميركية وإسرائيلية تشير إلى أنّ قدرات حزب الله لم تتراجع منذ نهاية الحرب، إذ تمكّن الحزب من إعادة بناء مخزونه وقدراته التي خسرها خلال المعارك.

وتثير هذه الصورة – وفق المسؤول – مخاوف من عدم قدرة أي وقف لإطلاق النار على الصمود.

وكثفت إسرائيل منذ تشرين الأول الماضي عملياتها العسكرية ضد لبنان، وسط تسريبات إعلامية متواصلة حول خطط لشن هجوم جديد. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حزب الله في 27 تشرين الثاني 2024، تخرق إسرائيل الاتفاق بشكل يومي، ما أدّى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وفي ما يتعلق بـ«الميكانيزم» الخماسي لمراقبة وقف إطلاق النار، أوضح المسؤول الأميركي أنّ إسرائيل اعتادت تمرير معلومات ضمن هذه الآلية – التي تشارك فيها الولايات المتحدة – تتعلق بمواقع يُشتبه بأنها تابعة لحزب الله. وعندما لا يتحرك الجيش اللبناني، «تلجأ إسرائيل إلى تنفيذ ضربات مباشرة»، وأحيانًا «من دون إنذار مسبق».

في المقابل، تعمل واشنطن – بحسب المصدر ذاته – على تنشيط الآلية المشتركة واللجنة الخماسية التي تضم لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا، واليونيفيل، بهدف «منع الانزلاق نحو مواجهة واسعة».

وأشار المسؤول إلى أنّ الولايات المتحدة دفعت إلى تكثيف اجتماعات اللجنة لتصبح كل أسبوعين نظرًا إلى «حساسية الوضع الميداني».

وفي أول تعليق من حزب الله على الضربة، قال عضو المجلس السياسي محمود قماطي إنّ «العدوان الإسرائيلي استهدف شخصية جهادية»، وإنّ الحزب يعمل على التحقق من هويتها.

ووصف قماطي العملية بأنّها «عدوان وخرق لخط أحمر جديد»، مؤكّدًا أنّ «المقاومة هي التي تقرر كيفية الرد»، بالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني.

الجزيرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout