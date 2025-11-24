"الحزب".. يقف أمام خيارين!

A + A -

أشار مصدر سياسي متابع لـ "نداء الوطن"، إلى أنّ هذه الضربة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت التي أدّت إلى اغتيال الرجل الثاني في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي تشكل رسالة من إسرائيل إلى "حزب الله" والسلطة اللبنانية على حد سواء، مفادها بأنّها جاهزة للتصعيد في أي مكان وزمان، ولن تقف مكتوفة اليدين أمام محاولة "الحزب" إعادة بناء قدراته العسكرية، كما أنها لن تنتظر طويلًا مراوغة لبنان الرسمي في تنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ هذا الموقف الإسرائيلي يحصل على غطاء من واشنطن التي تتشارك مع تل أبيب وجهة النظر نفسها.

أضاف المصدر نفسه، بأنّ "الحزب"، ورغم اعتباره هذه الضربة خطًّا أحمر، يقف أمام خيارين، إمّا الردّ والمخاطرة بفتح جبهة قتال جديدة قد لا يكون قادرًا عليها، وإمّا التزام الصمت، وهنا قد تغتنم إسرائيل الفرصة لاستكمال تصعيدها الميداني وهي تدرك أنّها لن تقابل بأي ردّ.