أمطار وعواصف رعدية تنتظرنا.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

طقس خريفي جاف ودافىء نسبياً يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة نهارية فوق معدلاتها الموسمية ويستمر حتى مساء اليوم الاٍثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فيتحول الطقس الى ممطر يرافقه عواصف رعدية ورياح ناشطة و يستمر تأثيره حتى ليل الثلاثاء ليعود ويستقر بدءاً من صباح الاربعاء مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين ١٧و ٢٥، في طرابلس بين ١٤ و ٢٣ درجة وفي زحلة بين ٨ و ٢٠درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها والتي تبدأ بلانخفاض ابتداءاً من الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس تدريجياً في الفترة المسائية الى غائم فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية كما تنشط الرياح فتقارب ال ٦٠كلم/س .



- الثلاثاء:

غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداءاً من ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.



- الأربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار .