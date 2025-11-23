مصلحة أطباء الأسنان في القوات تعلّق مشاركتها في انتخابات النّقابة!

A + A -

صدر عن مصلحة أطباء الأسنان في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

تعلن مصلحة أطباء الأسنان في “القوات اللبنانية” أنّها، وانطلاقاً من حرصها الثابت على وحدة النقابة وصون دورها الجامع، وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالانتخابات الحالية وما تخلّفه من تجاذبات لا تخدم المصلحة العامة، قرّرت تعليق مشاركتها في هذه الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً، وذلك إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تُجنّب النقابة أي توترات طائفية أو مذهبية، وتضمن الحفاظ على مصلحة أطباء الأسنان التي تدافع عنها المصلحة في كل استحقاق.

وتجدّد مصلحة أطباء الأسنان في “القوات اللبنانية” التزامها الكامل بكل ما من شأنه تعزيز وحدة الجسم النقابي وصون دور النقابة كمساحة جامعة لجميع الزملاء، مؤكدة استمرارها في العمل لما فيه مصلحة المهنة وخدمة الأطباء والنقابة على حدّ سواء.