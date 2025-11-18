إدي المعلوف من أمام مكتب جرائم المعلوماتية: سرعة مذكرة الإحضار مستغربة... وسنواجه!

A + A -

أكد النائب السابق إدي المعلوف أنه على الجمهور اللبناني أن يشاهد الفيديو الذي استُدعي بسببه الناشط في التيار الوطني الحر جوي أبي اللمع، وهو يتضمن كلاماً في السياسة.



وقال المعلوف في تصريح لotv من أمام مكتب جرائم المعلوماتية: "المستغرب أنه بسرعة البرق تم استدعاء جوي ولأنه لم يرد على التلفون أصدروا مذكرة إحضار بهذه السرعة بسبب أمر فارغ، وبسبب فيديو في الوقت الذي تُطلق فيه جرائم شتم وهتك الأعراض على "السوشيال ميديا"، لكن في المقابل هناك "من يقيم الدنيا ويقعدها" بسبب رأي سياسي.



وأكد المعلوف: "هذا الموضوع سنواجهه وقد يكون البعض لا يعرفنا فنحن سبقَ وتعرضنا لأبشع الضغوطات وبقينا واقفين، ولن نستسلم في هذا الظرف ونشد على يد جوي".