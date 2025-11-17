خاص - "المستقبل" يجس نبض المتمولين في البقاع الغربي وقضاء زحلة

A + A -

تفيد المعلومات المستقاة من الأوساط السياسية أنّ تيار المستقبل يجس نبض المنسق السابق للتيار في قضاء زحلة سعيد ياسين لترشيحه عن هذه الدائرة، في إطار إعادة ترتيب لوائحه الانتخابية المقبلة.

وفي المقابل، تشير المعطيات المتعلقة بدائرة البقاع الغربي إلى أن التيار يميل إلى الإبقاء على ترشيح النائب ياسين ياسين الذي وصل نتيجة جو "17 تشرين".



من جهة أخرى، تؤكّد مصادر مقرّبة من الوزير السابق ناصر ياسين أنّه غير معني بالترشّح، رغم تكرار ورود اسمه في بعض الترجيحات. كما تلفت أوساط بقاعية إلى أن الوزير السابق محمد رحّال يمتلك حيثية وازنة في المنطقة، ما يجعله خياراً مطروحاً في الحسابات.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن تيار المستقبل يجس نبض شخصيات متموّلة قادرة على تمويل حملاتها الانتخابية بشكل مستقل، نظراً للضائقة المالية التي والتي تمنعه من تقديم دعم مالي لمرشّحيه.



وبناءً على ذلك، يصبح من المستبعد، بحسب هذه الأوساط، ترشيح النائب السابق عاصم عراجي في زحلة، أو الوزير السابق ناصر ياسين في البقاع الغربي، في حال ثَبُتَ التوجّه نحو مرشحين قادرين على تغطية نفقات حملاتهم بأنفسهم.