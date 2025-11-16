living cost indicators
الديار: كلام بري شكّل محطة مفصلية تضيء على التوازنات التي يحاول البعض تعديلها

16
NOVEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اطل رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقف سياسي، حاول من خلاله رسم حدود الاشتباك، وتحديد اتجاه الرياح، في مرحلة تتقاطع فيها الضغوط الداخلية والخارجية، حيث المشهد المحلي يغلي، واضعا نفسه في قلب النقاش، ليس بوصفه طرفاً سياسيا تقليديا، بل كمرجعية يعتبر أن استهدافها بات جزءا من محاولة إعادة تشكيل المشهد الداخلي.

 

فكلامه امام مجلس نقابة المحررين، وفقا للمتابعين، لم يأت في إطار رد عابر، بحسب مصادر متابعة ، بل شكل محطة مفصلية تضيء على التوازنات التي يحاول البعض تعديلها، وعلى أدوار يريد البعض الآخر تحجيمها، مقدما قراءته لتقاطع الضغوط: محاولات التشكيك في دوره، دفع المجلس إلى زوايا ضيقة في ملف الانتخابات، تصعيد عسكري بلا غطاء وطني، ومناخ دولي يزداد صرامة، معتمدا نبرة تجمع بين التحدي والاحتواء، رافضا الانجرار إلى السجالات، متمسكا بالدستور والمؤسسات، رافعا شعار الوحدة الداخلية كشرط بقاء، لا كترف سياسي.

 

وختمت المصادر بان كلام عين التينة يؤشر إلى مرحلة مقبلة، ستتحدد ملامحها وفق قدرة القوى على التفاهم أو على الاشتباك، وفي كلتا الحالتين، يبدو «الاستاذ» عازما على تثبيت معادلة مفادها ، أنه لا يمكن تجاوز موقعه ولا تجاهل تحذيراته في أي مسار يرتبط بمستقبل البلاد، محاولا ضبط إيقاع الساحة اللبنانية وسط الضوضاء الهائلة، حيث «لا مخرج من الأزمة إلا بالوحدة».

الديار
