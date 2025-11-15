هجوم عنيف جداً من ممثل لبناني شهير :" روح انأبر يا مغتصب يا متحرش .."!

A + A -

شن الممثل والنجم والناشط السياسي يوسف حداد هجوماً عنيفاً جداً على المبعوث توم براك بعد ما تم نشره عن فضيحة على خلفية مراسلاته مع المدان في جرائم جنسية جيفري ابستاين قائلاً :

" طوم باراك ع صحة السلامة سد بوزك..

وروح انأبر يا مغتصب يا متحرش مجرم ولو في قانون وعدالة ع شي زنزانة لمدى العمر مع رئيسك ترامب المتحرش الاكبر ع جزيرة ابستين الصهيوني الشيطان..

وين في سفلة ومنحازين بيبعتوهن مبعوصين وبيصيرو ينظرو علينا ويوعظونا ويهددونا والمصيبة زعما وسياسيين عنا بينبطحو وبيركعو وبيصيرو مفتونين فيهم والابشع متل ما قال الرئيس بيبخو سموم وبيفسدو ع اولاد بلدن..

سايبة ولا محاكم ولا ملاحقة والعمالة علنية وتبرير العدوان اللفظي والعسكري ع قدم وساق..

اتركونا ونحنا منحل مشاكلنا وخلافاتنا ومهما كبرت واكيد بلا دم متل ما انتو عم تتمنو وتدفشونا وسبق وعملتو فينا..

ايمتى رح نفتنع انو ما حدا بدو مصلحتنا وخيرنا."